台湾メディアのETtodayは3月29日、「日本旅行にそれほど魅力を感じなくなった」との投稿が話題になっていると報じた。記事によると、台湾のネット掲示板PTTで、あるユーザーが「日本旅行はそれほど特別ではなくなった気がする」と投稿した。投稿主は、日本がつまらなくなったわけでも、旅行の質が低下したわけでもないとしつつ、「以前のような強い憧れはなくなった」と述べた。その上で、理由としてインターネット上の情報が充実