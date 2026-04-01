世の中のありとあらゆるものを忖度なしに検証し、独自ランキングを紹介するMBS「サタプラ」の『ひたすら試してランキング』。MBS清水麻椰アナウンサーが「粘着クリーナー」を徹底調査。ひたすら試してわかった、“サタプラ的おすすめベスト５”を発表した。 【画像を見る】“掃除機のかけにくい場所でこそ真価が問われる”「粘着クリーナー」1位～5位をイッキ見! 予約の取れないハウスキ&