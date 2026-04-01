埼玉県ふじみ野市は、ペットボトルの『ボトルtoボトル』による水平リサイクルの推進に向け、サントリーグループと協定を2026年3月13日締結した。事業開始は2026年4月1日からとなっており、市内で回収された使用済みペットボトルの全量が、新たにサントリー製飲料のペットボトルとして再生される見通しだ。【写真】サイズを比較！シリーズで最もスリムに『サントリー天然水』375mlペットボトルこれまで同市で資源回収されたペ