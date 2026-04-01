福島・会津美里町の住宅敷地内で3月31日、クマが出没した。前日も同じ場所で目撃され、住民は恐怖を感じていたという。住宅の敷地内にクマ縦横無尽に歩き回るクマをカメラが捉えた。捕獲に向けて対応に当たる人々を横目に、ときおりその場でうずくまる様子も見られた。3月31日午前8時半頃、福島・会津美里町の住宅敷地内に出没した体長約50cmのクマ。前日もクマを目撃この場所では、前の日夕方にもクマ1頭が目撃されている。近所の