5人組グループ・SUPER EIGHTが、5月27日にグループ史上初となる日本武道館公演『超八in日本武道館』のライブ映像商品を発売する。21周年一発目のライブとして2025年11月26日から28日に開催された同公演の、2日目の模様を収録する。【動画】SUPER EIGHTはミニサイズに！新ＣＭ＆メイキングレッドカーペットに5人のシルエットが浮かび上がると会場はたちまち大歓声に包まれ、中央に設置された360度ステージへとプロレス登場をし