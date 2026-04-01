◇インターリーグブルージェイズ 5―1 ロッキーズ（2026年3月31日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が31日（日本時間4月1日）、本拠ロッキーズ戦に「4番・三塁」で先発し、メジャー初の適時打を含む5打数1安打1打点3三振だった。前日に今季初黒星を喫していたブルージェイズは5―1で勝ち、6回1失点と力投したマックス・シャーザー投手（41）が18年連続勝利をマークした。岡本は2回の第1打席は見逃し三振で