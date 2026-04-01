ヒップホップ、ポップ、ロック、カントリーを横断するジャンルレスなスタイルで世界的成功を収めるアーティスト、ポスト・マローンが、10月6日に神奈川・Kアリーナ横浜にて来日公演を開催することが発表された。【写真】ヒップホップ化された大谷翔平＆山本由伸最新作『F-1 Trillion』を引っさげたポスト・マローン史上最大規模となる来日公演となる。スペシャル・ゲストとしてドン・トリヴァーの出演も決定している。これま