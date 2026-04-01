◇セ・リーグ阪神4―1DeNA（2026年3月31日京セラＤ）本拠地開幕を快勝で飾った試合後、才木浩人と坂本誠志郎を京セラドームの駐車場で待った。2人の間に横たわる理想と現実。バッテリーそれぞれが発した言葉はとても興味深かった。初回に自己最速を更新する158キロをマークするなど6回1失点で今季初勝利。先発の役割を十分に果たした才木は、一方で111球を要した球数を反省点に挙げ、ちょっとしたスタイルチェンジの可能