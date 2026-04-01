映画『スーパーマン』の大ヒットを引き継ぐ、新生DCユニバースの次なる注目作『スーパーガール』（2026年6月26日日米同時公開配給：東和ピクチャーズ・東宝）。その本予告映像がYouTubeで、あわせて海外版本ビジュアルが公開となった。『スーパーガール』の海外版本ビジュアル映像の冒頭では、カーラ（ミリー・オールコック）の従兄であるスーパーマン／クラーク・ケント（デイビッド・コレンスウェット）が登場。モニター越しに