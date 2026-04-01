北中米Ｗ杯欧州予選プレーオフＢ組決勝（３１日＝日本時間１日）、本大会で日本代表が入る１次リーグＦ組の最後の１枠はスウェーデンに決まった。同国はポーランドを３―２で下し２大会ぶり１２度目となる出場権を獲得。決勝点を決めたＦＷビクトル・ギェケレシュ（アーセナル）ら強力ストライカーを擁する実力国だけに森保ジャパンは「死の組」に入ったといえそうだ。北欧の実力国が激戦を制した。かつてブライトン（イングラ