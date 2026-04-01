新日本プロレスは１日、３月２５日開催の取締役会において、保有する株式会社スターダムの全株式を、親会社の株式会社ブシロードに譲渡することを決議したと発表した。また、ブシロードは１日、「連結子会社からの株式取得（グループ内再編）に関するお知らせ」として、３月２６日開催取締役会で、連結子会社の新日本が保有するスターダムの全株式を取得することを決議したと発表。目的として「当社グループにおける経営資源の