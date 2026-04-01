Image: Robert Way via Shutterstock 自社の内情を隠しきれないAnthropic。未発表モデルの詳細が、未公開の文書やブログ記事の下書きを公開キャッシュに残していたことで明るみに出たばかりですが、今度はAIコーディング支援ツール「Claude Code」の内部ソースコードまで誤って公開してしまいました。今回の流出によって、IPO準備中とみられるAnthropicのクローズドソース製品の内側が、これ