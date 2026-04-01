○ブルージェイズ5−1ロッキーズ●＜現地時間3月31日ロジャース・センター＞トロント・ブルージェイズがコロラド・ロッキーズとのカード2戦目に勝利。岡本和真内野手（29）は「4番・三塁」でフル出場し、開幕5試合連続安打となる適時打を放った。ブルージェイズはスコアレスの5回裏、一死満塁から2番ヘスス・サンチェスの中前適時打、3番ブラディミール・ゲレロJr.の押し出し四球で2点を先制。なおも好機で岡本が第3