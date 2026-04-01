急速なAIの社会浸透にデータセンターの需要が増加しているが、大規模な土地取得には取得費用や環境規制などコストが増加することがワールドワイドな課題として浮上している。これを大胆な発想で解決しようとする取り組みがスタートした。○3社が合意した世界規模でのデータセンター課題への秘策商船三井、日立製作所、日立システムズの3社が先月30日に基本締結書の合意を発表した共同開発の取り組みは、中古船を改造して浮体式のデ