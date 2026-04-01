気迫あふれるダイビングキャッチが流れを変えたパーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルの「月曜日もパテレ行きsupported by プロ野球 ファンスターズリーグ」に3月30日、谷繁元信氏と里崎智也氏が出演した。開幕3連戦のなかで、最も熱かったプレーをそれぞれが選出する「熱パ・オブ・ザ・ウィーク」に、谷繁氏は西武・桑原将志外野手の好守を選んだ。29日に行われたロッテ戦、2点リードの8回1死一塁の場面で、高部瑛斗外