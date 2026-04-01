猫が『扉の下から手を入れてくる』のはなぜ？ 1.向こう側が気になる「探検本能」 猫が扉の下から手を入れるもっとも多い理由は、「向こう側に何があるのか知りたい」という好奇心です。 猫は本能的にわずかな隙間や動きにも敏感に反応します。扉の下の隙間から光や影が見えると、「何か動いているかもしれない」と感じ、前足を差し込んで確かめようとするのです。 とくに若い猫や活発な性格の猫ほど、この探検行動がよ