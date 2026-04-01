サッカー国際親善試合サッカー日本代表は31日（日本時間4月1日）、英ロンドンのウェンブリー・スタジアムで行われた国際親善試合でイングランドと対戦し、三笘薫の決勝点で1-0と勝利した。FIFAランキング4位の強豪国からの大金星を象徴した一枚の写真が反響を集めている。日本は前半、イングランドに押し込まれる場面もあった中で同23分、カウンターを発動。左サイドの中村敬斗がゴール前へグラウンダーのクロスを送ると、これ