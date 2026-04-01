頼りになるベーシックなトップスだけでなく、着るだけで気分が上がる1枚も欲しい！ 今回は、そんな大人女性におすすめな【ZARA（ザラ）】の「主役級カーディガン」をご紹介。メロウデザインやペプラムシルエットなどを採用した、ディテールにこだわりを感じるラインナップ。パンツにもスカートにも合わせやすく、着こなしにさりげない華やかさを添えてくれそうです。 さりげないメロウデザインが大人可愛