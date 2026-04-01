日本に敗れた世界4位イングランド、指揮官は何を語った？サッカー日本代表は31日（日本時間4月1日）、英ロンドンのウェンブリー・スタジアムで行われた国際親善試合でイングランドと対戦し、三笘薫（ブライトン）の決勝点で1-0と勝利した。FIFAランキング4位の強豪国からの大金星。敗れた英国の監督は「これは言い訳ではありません」としながら、メンバー構成の問題を敗因に挙げている。日本は前半23分、三笘が右足で押し込ん