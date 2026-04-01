ブルージェイズに移籍した岡本和真（29）が、まずは期待通りの働きを見せている。【もっと読む】Wソックス村上宗隆はクリアすべき課題がてんこ盛り巨人時代に同僚だった菅野智之（36）と初顔合わせとなった日本時間31日のロッキーズ戦（トロント）。菅野とは2打席対戦し、1三振1四球と痛み分けに終わったものの、九回の第4打席で救援右腕ドランダーの160キロの直球を捉えて左中間に叩き込んだ。打球が左中間のフェンス上部に当