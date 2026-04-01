株価の下落が止まらない。年度末となった、3月31日の日経平均株価の終値は、前日比822円13銭安の5万1063円72銭だった。4営業日続落して終わった。【もっと読む】ナフサ供給に暗雲で迫る医療危機…それでも高市政権「患者不安」置き去りの冷酷非情31日の取引は大幅安でスタートした。午前中に「トランプ米大統領が、ホルムズ海峡が封鎖された状態でもイランへの軍事作戦を終えると側近に伝えた」というニュースが流れ、日経平均