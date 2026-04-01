映画「デッドプール」シリーズで知られる俳優のライアン・レイノルズと、映画「アクアマン」などで知られるジェイソン・モモアが主演するロードムービー「Animal Friends」の公開日が、2027年1月22日に変更された。当初は2025年10月10日公開予定だったが、2026年5月1日へ一度延期され、今回が2度目の変更となる。 【写真】別れても次なる恋が人気女優と腕組みラブラブの「アクアマン」俳優