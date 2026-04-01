思い通りにいかず、余裕がなくなってきたのか。悲願だった2026年度予算案の年度内成立を断念した高市首相。30日の参院予算委員会での答弁には、ハッキリと「イライラがにじみ出ていた」（官邸事情通）という。【もっと読む】地方での「高市効果」に限界か…東京・清瀬市長選で自民現職が共産候補に敗れる衝撃周囲を驚かせたのは、高市首相が参院での集中審議に応じない意向を示したとの一部報道への答弁と、日米会談の際に、バ