元安芸高田市長で、地域政党「再生の道」前代表を務めた石丸伸二氏（43）が、4月2日スタートのABEMAの恋愛リアリティー番組「恋愛病院」に出演する。同番組は政治や経済、カルチャーなどの分野で活躍してきた男女10人が、2泊3日の共同生活を通して恋や自分自身と向き合う内容となっている。【もっと読む】記者会見は参加不可…生体験した「石丸構文」で感じた危うさ石丸氏のほかに出演するのは、「令和の虎」に出演する実業家