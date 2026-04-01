三笘薫が自ら起点となった“完璧”なカウンターのフィニッシュを飾った森保一監督率いる日本代表は現地時間3月31日に国際親善試合でイングランド代表と対戦し、1-0で勝利を収めた。イングランド1部プレミアリーグでプレーするMF三笘薫（ブライトン）が自ら起点となった“完璧”なカウンターのフィニッシュを飾った。前半23分だった、中盤でMFコール・パーマーからボールを奪った三笘がドリブルで敵陣までボールを運ぶと、左サ