ソースコードリポジトリに提出される「AI生成の低品質なプルリクエスト」は、オープンソースの開発コミュニティにとって重大な問題となっており、一部のプロジェクトは外部コントリビューターからのプルリクエストをクローズする事態にまで発展しています。そんなAI生成の低品質なプルリクエストを処理・破棄するための標準プロトコルが「RFC 406i」です。RFC 406i - The Rejection of Artificially Generated Slop (RAGS)https://