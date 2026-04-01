日本はイングランドに初勝利を挙げた日本代表は4月1日（現地時間3月31日）、ウェンブリースタジアムで行われた国際親善試合でイングランド代表と対戦し、1-0で勝利した。歴史的初勝利を挙げた森保一監督は「このアウェーでイングランド代表に勝利するのは、そう簡単なことではない。無失点で勝利できたこと、いい守備からいい攻撃で勝利できたことはさらなる自信になっていく。W杯で最大値を発揮できるように連係を作っていきた