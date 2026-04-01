女性７人組アイドルグループ「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ」が１日、都内で行われた「ＢＵＹＭＡ×ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ新ＣＭ発表会」に出席した。ビンテージホテルを舞台にした新ＣＭでは、ストリーミングでの累計再生回数１億回を突破した代表曲「倍倍ＦＩＧＨＴ！」をアレンジ。この日はオリジナルの振り付けを取り入れた特別バージョンで、曲の一節を披露した。村川緋杏は、両手で「Ｂ」の文字を作る振り付けについて「これ