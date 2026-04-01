名古屋を中心に活動する女性アイドルグループ「手羽先センセーション（通称・手羽セン）」が、４月１日のエイプリルフール企画として、同じく名古屋に拠点を持つ手羽先で有名な飲食チェーン「世界の山ちゃん」の運営会社エスワイフード代表取締役の山本久美さんが サプライズ新メンバー（新リーダー）として１日限りで加入したと発表した。山本さんによると、昨秋、名古屋市の本社にメンバーが来社した時の印象がとても良く「