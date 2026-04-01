ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアに出場した「ゆなすみ」の長岡柚奈が３月３１日までにＳＮＳを更新。現役引退する坂本花織のお疲れさま会の様子が話題になっている。自身のインスタグラムに「かおちゃん現役生活お疲れ様パーティー」と記すと、世界選手権日本代表メンバーらで坂本のお疲れさま会を楽しむ様子を披露。他にも、坂本がシナモンロールを大胆に頬張る姿などが公開された。この投稿に「みんな仲良