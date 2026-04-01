JR東日本によりますと、東北新幹線は先ほどの地震の影響で、東京と新青森の間で上下線とも一時運転を見合わせましたが、午前10時18分に運転を再開しました。一部の列車に最大15分の遅れが出ています。上越新幹線、北陸新幹線は平常通り運行しているということです。