東武鉄道によりますと、先ほどの地震の影響で、東武本線と東武東上線で一時運転を見合わせましたが、現在は運転を再開しています。東武日光線は、新大平下と新鹿沼の間、宇都宮線は全線で、いずれも上下線で速度を落として運転をしていて、一部列車に遅れが出ています。