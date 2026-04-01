歌手の美川憲一（79）が1日放送のフジテレビ系「ノンストップ!」（月〜金曜前9・50）にVTR出演。原動力について語った。美川は昨年9月に「洞不全症候群」と診断されてペースメーカーの装着手術を実施。同11月にはパーキンソン病であることを公表した。1カ月半に及ぶ入院生活を経て退院。同12月に都内で会見し、元気な姿を披露した。入院中に筋力が低下し、一時は歩けなくなる事態に。現在は日々リハビリに励んでいるという。