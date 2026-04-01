東京・渋谷のNHK放送センターNHKは1日、「放送ガイドライン」などに基づき、「NHK人権方針」を策定したと発表した。国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に沿った施策を構築し、人権を尊重する経営を強化するとしている。NHKによると、同局や関連団体の職員が業務、事業活動を行う際、国際的に認められた人権を最大限に追求するほか、人種や性別などいかなる理由においても差別を認めないと定める。長時間労働に依存し