タレントのDAIGO（47）が1日までに自身のインスタグラムを更新し、仲が良いフリーアナウンサーとの食事会ショットを披露した。「青源！(青木源太さん)とれたてっほぼ全国放送おめでとう！！」と書き出し、飲食店で元日本テレビのフリーアナウンサー・青木源太と自身が乾杯するショットをアップ。青木がMCを務めるカンテレの昼の情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」が、2月25日から関東地区でも午後1時50分からの「2時間放