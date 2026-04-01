知識や経験がなくても、誰でも身構えず自由に楽しめるワイン。そんなイメージを築き上げ、グローバルブランドとしての地位を獲得した豪州産ワイン［イエローテイル］。04年から国内販売を手掛けるサッポロビールでは、微発泡でほのかな甘さの限定品「ゴールドモスカート」を発売する。「［イエローテイル］はリラックスして楽しめるワインブランドとして、01年に米国で発売。こうしたコンセプトのワインは、当時としてはユニー