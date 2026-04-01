日本冷凍めん協会調べによる2025年（1〜12月）冷凍めん生産量は、23億5444万食、前年比14.7％増。市販用（構成比57％）が13億4078万食、23.2％増と高い伸びをみせ、業務用（同43％）も10億1366万食、5.1％増と順調に推移した。品目別は▽うどん13億8327万食（前年比17.5％増）▽日本そば2億1835万食（同6.7％増）▽中華めん4億284万食（同9.3％増）▽パスタ2億6853万食（15.0％増）▽焼きそば6594万食（同4.4％減）▽その他155