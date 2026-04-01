お得なモーニングが食べられる飲食チェーンが増えているそうだ。顧客の少ないアイドルタイムの収益化が注目されており、朝食時間に顧客を呼び込むことで収益改善につなげている。愛知、岐阜の喫茶店ではコーヒーに朝食が付くモーニングサービスが昔からあり、そのコーヒーがお得になる「コーヒーチケット」というサービスもある。▼コーヒー10杯分の値段を先払いすることで11杯分のチケットが利用でき、キャッシュレスの先駆けの