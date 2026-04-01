17LIVE株式会社が運営するライブ配信アプリ『17LIVE（イチナナ）』が、アプリ内ユーザーを対象に実施した『新生活のコミュニケーション実態調査2026』の結果を公開した。 【画像あり】みんなテキストでのやり取りが苦手……？ アンケート調査結果 調査は3月3日から3月8日にかけてアプリ内アンケートとして実施され、有効回答者数は509人。このうち職業で「会社員」と回答した226名を対象に、