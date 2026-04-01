先月（3月）、温泉プールの天井に設置された送風ダクトが落下し臨時休業していた岡山市北区の建部町文化センターについて、岡山市は送風ダクトの修繕作業が完了し安全性が確認されたとして、今月3日（金）午前10時から温泉プールの営業を再開することを発表しました。 【画像】落下前の「送風ダクト」 【画像】落下前の「送風ダクト」 このトラブルは先月（3月）22日、建部町文化センターの温泉プ}