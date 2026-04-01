1日10時6分ごろ、栃木県南部で震度5弱を観測する地震が発生した。気象庁の発表によれば、震源は茨城県南部で深さ50km。 NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルの携帯4社によれば、いずれも通信設備への影響はない。