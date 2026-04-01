金沢のまちなかで「歴史に幕」石川県金沢市の中心部・片町地区にある商業施設「プレーゴ」。2026年3月31日で、その歴史に幕を閉じることとなりました。プレーゴの中で営業するシーシャカフェ＆バーチムニーの山田聖隆店長は最終日となった31日、「30日も結構いっぱいの客にきていただいたので、やっぱり本当に終わっちゃうんだな」と感慨深げに語りました。◇シーシャカフェ＆バーチムニー・山田店長…「とにかくみんなの思い出に