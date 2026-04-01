元NHKキャスターで、CS「TBS NEWS」キャスターを務めたフリーアナウンサーの柴田文子（32）が1日までに自身のインスタグラムを更新。気象予報士試験に合格したことを明かした。「このたび、第65回気象予報士試験に合格しました」と報告。登録通知書を手にした笑顔の写真をアップした。「資格を取得するまでに丸4年かかりました。出口の見えない真っ暗なトンネルの中を、一人でひたすら走り続けている感覚。試験中に問題が解