伏竜Ｓで無傷３連勝を飾ったダノンバーボン（牡３歳、栗東・池添学厩舎、父マックスフィールド）は米３冠初戦のケンタッキーダービー・Ｇ１（５月２日、チャーチルダウンズ競馬場・ダート２０００メートル）へ向かうことが分かった。４月１日、管理する池添調教師が明らかにした。同馬は昨年１０月の新馬を１０馬身差で圧勝し、続く１勝クラスで５馬身差、前走の伏竜Ｓでも３馬身半差をつける快勝だった。まだ底を見せていない