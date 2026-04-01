元AKB48でタレント、実業家の小嶋陽菜（37）が1日、自身のインスタグラムを更新。自身が立ち上げたブランドの8周年を報告した。小嶋は「先日、お着物を着てお花見をしましたいつもお世話になっているパートナーさん向けに開催したのですが、たくさんの方に来ていただきました」とつづり、淡いピンクの着物姿を披露。「改めて、こうして多くの方々に支えていただいているからこそ、ものづくりができて、皆様へお届けできて