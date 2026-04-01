女優の郄石あかりが、１日から三井不動産商業マネジメント株式会社が運営する「ＭＩＹＡＳＨＩＴＡＰＡＲＫ」の２０２６年度年間ビジュアルキャラクターに就任した。新ビジュアルは本日より同所内などで展開される。ビジュアルのテーマは昨年と変わらず「ＮＯＭＯＲＥＮＯＲＭＡＬ．まっすぐ、はみだせ。」。過去には齋藤工、池松壮亮が起用され、独自の存在感を誇る実力派俳優たちがビジュアルキャラクターを務