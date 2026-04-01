NHKは4月1日、「NHK人権方針」を策定したと発表した。【動画】『国際報道』酒井美帆キャスター、ラストメッセージ「NHK倫理・行動憲章」「行動指針」および「放送ガイドライン」に基づき、NHKがこれまで進めてきた人権尊重の取り組みを、一層徹底することを、より明確にするために定めたものと説明している。その上で、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に沿った人権施策を構築し、人権を尊重する経営をさらに強化し