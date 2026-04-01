テレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜午後9時54分）の大越健介キャスターは3月31日夜の放送で、防衛省が陸上自衛隊健軍駐屯地（熊本市）に配備した長射程ミサイルをめぐり、地元住民への説明会を開いていないことについて、小泉進次郎防衛相に放送を通じて「提言」した。番組では、防衛省が同日、敵基地への反撃攻撃が可能な長射程ミサイルを、国内で初めて2カ所に配備したニュースを報道。「25式地対艦誘導弾」が配備され