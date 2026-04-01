【一番くじ 爬虫類＆両生類～Tiny Friends～vol.3】 8月29日 発売予定 価格：1回680円 BANDAI SPIRITSは、「一番くじ 爬虫類＆両生類～Tiny Friends～vol.3」を8月29日に発売する。価格は1回680円。 本製品は爬虫類や両生類といった小さな生き物をグッズ化した一番くじ。先行してD賞「ニシアフリカトカゲモドキとシェルター風小物入れ」が公開さ