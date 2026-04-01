岡山市役所 岡山市消防局は大規模自然災害への対応力強化を目的に「自然災害支援アドバイザー制度」を4月1日、導入しました。岡山県内では初めての取り組みです。 「自然災害支援アドバイザー」に選任されたのは、地盤工学の専門家である岡山大学学術研究院の西村伸一教授です。 大規模な地震や土砂災害が発生した際、現場に入り消防局に対してリアルタイムでの状況評価や活動リスクなどについて助言を行い